OM : Olivier Giroud l'annonce, il n'ira ni à Marseille ni ailleurs au mercato

L'Olympique de Marseille étant en quête d'un attaquant, les noms défilent au fil des rumeurs. Et cette semaine, celui d'Olivier Giroud est revenu dans l'actualité phocéenne, tout comme il l'avait déjà été lors du mercato estival, avant que l'attaquant des Bleus et de Chelsea ne finisse par dire qu'il était déterminé à rester chez les Blues. Et Olivier Giroud semble avoir encore une fois décidé de ne pas laisser la place aux supputations sur son avenir lors du marché hivernal des transferts.

Lors de Téléfoot, le champion du monde a en effet confirmé qu'il n'était pas promis à un départ pour l'OM ou ailleurs en janvier prochain, son choix étant clairement de rester à Chelsea. « Je suis un homme heureux, en paix avec ce titre de champion du monde. Je relativise beaucoup de choses, je n’ai plus besoin d’avoir une énorme pression pour avoir du temps de jeu. Même si bien sûr, j’aspire à avoir plus de temps de jeu. Je ne vais rien lâcher avec Chelsea. Je vais continuer à travailler. Aujourd’hui, il n’est pas question de bouger, de changer quoi que ce soit. Je vais m’accrocher. Ne comptez pas sur moi pour baisser les bras », a fermement prévenu Olivier Giroud, qui a toujours géré sa carrière comme bon lui semblait et pas comme les critiques lui conseillaient. Jusque-là il n'est pas trop planté...