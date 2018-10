OM-OL : Ce joueur de l'OM rêve d'un destin à la Ndombele

Dans : OM, OL, Ligue 1, Equipe de France.

Régulièrement appelé par Sylvain Ripoll avec l’Equipe de France espoirs, Maxime Lopez rêve d’un destin à la Tanguy Ndombele. Après la victoire des U21 en amical contre la Slovénie, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a confié que son objectif était de taper dans l’œil de Didier Deschamps, lequel regarde attentivement les matchs de l’Equipe de France espoirs, comme il l’a confié la semaine dernière en conférence de presse.

« On sait que le coach des A (Didier Deschamps, ndlr) a un œil sur ce qu’il se passe avec les Espoirs. À nous d’être performant et de mériter d’y aller. Tanguy l’a mérité, il y est allé et il a saisi sa chance. La victoire contre la Slovénie ? On a fait un bon match. Ils ont joué à fond, ils nous ont montré qu’il n’y avait pas de match amical. C’est une bonne préparation pour mardi, ce serait bien de faire le sans-faute même si on est déjà qualifiés » a expliqué le milieu phocéen. Il faudra néanmoins que Maxime Lopez regagne sa place à l’Olympique de Marseille et s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste pour prétendre à l’Equipe de France. Car pour l’instant, ce n’est clairement pas le cas…