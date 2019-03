OM : Ocampos prolongé, Marseille met une condition

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avec 24 titularisations cette saison en Ligue 1, Lucas Ocampos a été l'un des hommes de base de Rudi Garcia, qui ce soit dans les bons ou dans les moins bons moments traversés par l'Olympique de Marseille. Mais du côté de l'OM, on sait que l'attaquant argentin n'a plus qu'un an de contrat et forcément le dossier sera dans la pile de ceux à traiter dans les prochains mois afin de ne pas prendre de risque avec un joueur dont la valeur est estimée à 14ME.

Si Jacques-Henri Eyraud ne dit pas non à une prolongation de Lucas Ocampos, le président de l'Olympique de Marseille n'est pas disposé non plus à faire des folies salariales pour le conserver. « Lucas Ocampos sera lui aussi à un an de la fin de son contrat. Un bail qui n'a jamais été touché depuis sa signature avec Marcelo Bielsa. La tendance serait là aussi à trouver un compromis avec un Argentin qui finit toujours par rendre des services à l'équipe (33 matchs sur 37 cette saison) mais sans non plus lui accorder un salaire digne de ceux qui sont censés faire la décision à chaque rencontre. Tout un programme », explique, ce dimanche Le Phocéen, qui ne voit pas l'OM faire une folie financière pour aboutir à un accord avec le joueur argentin. Autrement dit, Marseille veut bien augmenter Lucas Ocampos afin qu'il prolonge, mais sans aller taper dans les salaires les plus hauts à l'OM.