OM : Non, Marseille ne s'est pas fait arnaquer au mercato

En attendant un attaquant, probablement Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille s’est offert un renfort en défense centrale au mercato avec Alvaro Gonzalez. Avec plus de 250 matchs de Liga dans les jambes, l’Espagnol de 29 ans va apporter un peu d’expérience à une très jeune défense, composée notamment de Caleta-Car, Kamara et Amavi. A n’en pas douter, c’est une très bonne affaire que l’OM a réalisé en enrôlant, pour si peu cher, Alvaro Gonzalez au mercato. C’est tout du moins l’avis de Benjamin Bruchet, journaliste pour le site Furia Liga.

« Ce n'est certainement pas le meilleur défenseur de Liga, mais c'est un bon soldat, avec une bonne lecture du jeu et un vrai sens du combat. C'est un joueur de duel avec une qualité de relance correcte et surtout une bonne expérience. La preuve la saison dernière, où il a quand même réussi à sauver les meubles au sein d'une défense de Villarreal qui prenait l'eau. On ne l'aurait pas imaginé signer dans un club comme l'OM, mais à ce prix-là, je ne trouve pas ça stupide. Pour le prix et ce que veut en faire l'OM, ce n'est vraiment pas un mauvais choix. Villarreal est un club formateur et fait jouer beaucoup de jeunes. Alvaro est habitué à ça et les jeunes défenseurs de l'OM vont pouvoir en profiter. Compte tenu de ce qu'il y a sur le marché des défenseurs centraux à des prix raisonnables, c'est loin d'être une arnaque » a indiqué au Phocéen le spécialiste du football espagnol. Voilà un discours qui devrait emballer les fans de l’OM, qui ont découvert Alvaro face à Saint-Etienne dimanche soir avec déjà un carton jaune à la clé.