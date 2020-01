OM : Non, Marseille n’a pas proposé Sanson à Berlin

Dans : OM.

Au courant que le Hertha Berlin recherche un milieu de terrain, l’OM aurait proposé Morgan Sanson afin de faire une très belle vente.

C’est ce qu’affirme le média allemand Sky, pour qui les dirigeants marseillais ont fait la démarche d’aller voir leurs homologues berlinois afin de leur offrir Morgan Sanson. Auteur d’une très belle première partie de saison, l’ancien montpelliérain a la cote, et pourrait retrouver une valeur marchande de près de 25 ME en raison de ses performances récentes. L’occasion pour l’OM de faire une très belle vente et ainsi de se mettre à l’abri sur le plan financier pour les mois à venir. Le Hertha Berlin, qui essaye de faire venir Lucas Tousart mais aussi Granit Xhaka en provenance d’Arsenal, a en effet les moyens de miser gros.

Mais selon plusieurs journalistes spécialisés du mercato du côté de la Bundesliga, le Hertha Berlin a balayé cette prétendue proposition de l’OM et le recrutement de Morgan Sanson n’a jamais été envisagé. Le club allemand est actuellement en Floride, et a chargé ses équipes de recrutement de se concentrer sur les dossiers déjà en cours. Voilà qui rassurera les supporters marseillais, qui craignaient de voir l’un des joueurs en forme de cette saison partir en plein de mois de janvier, et surtout à l’initiative de leurs propres dirigeants. Avec une place en Ligue des Champions en ligne de mire, Jacques-Henri Eyraud a bien compris qu’il ne pouvait pas faire ça à André Villas-Boas et à son équipe.