OM : Non, ce cador ne foncera pas tête baissée sur Kamara !

Encore titulaire contre Nice dimanche soir, Boubacar Kamara a mis tout le monde d’accord à l’Olympique de Marseille.

Véritable pilier de ce Marseille qui gagne, le jeune défenseur olympien épate par sa tranquillité et son leadership, malgré son jeune âge. Des qualités qui ont impressionné en Ligue 1, mais bien au-delà également. La preuve, Chelsea surveille sa situation, au même titre que le Milan AC. Désireux de pouvoir compter sur une défense très solide, Gennaro Gattuso apprécie le Marseillais. Mais il n’est pour l’instant pas acquis que le Milan passera à l’offensive au mercato.

En effet, le site Calcio Mercato a fait le point sur ce dossier. Et pour le média transalpin, les dirigeants lombards ne devraient passer à l’action dans le dossier Boubacar Kamara que si Cristian Zapata venait à quitter le club. Libre à la fin de la saison, le Colombien est très apprécié au Milan AC et ses dirigeants souhaitent le prolonger. En cas d’échec, l’option Boubacar Kamara serait alors considérée. Reste à savoir quel sera le prix fixé par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta pour celui qui pourrait rapidement devenir la valeur marchande n°1 de l’effectif. Devant Florian Thauvin ? C’est possible…