OM : Njié refourgué en Russie et à bon prix, la surprise du jour

Dans : OM, Mercato.

Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations, Clinton Njié n’est pas prêt de revenir à l’OM.

Son retour de vacances est prévu pour le mois d'août, s'il est encore là. Considéré comme un joker de bout du banc par Rudi Garcia, le Camerounais ne devrait pas grimper dans la hiérarchie aux yeux d’André Villas-Boas. Le club phocéen rêve plutôt de s’en défaire non pas en raison de son salaire, mais plus pour récupérer une somme intéressante. Surtout que, malgré ses performances en demi-teinte avec l’OM, l’ancien de l’OL et de Tottenham a encore la cote. Il avait failli rejoindre le Portugal l’été dernier avant que son départ ne capote au dernier moment. Cette fois-ci, c’est vers la Russie que le Marseillais se dirige. Compte bien informé sur l’actualité du club phocéen puisqu’il avait révélé le partenariat avec Uber Eats, la procédure de licenciement à l’encontre de Rami ou le départ d’Ocampos vers Séville, @Omunitedom affirme depuis le 22 juin que Clinton Njié a des contacts avancés avec un club russe.

Le joueur n’était pas très chaud pour un transfert vers le championnat russe, mais la donne aurait récemment changé dernièrement. Le compte spécialisé envoie ainsi l’attaquant de 25 ans, qui possède encore un an de contrat, vers la Russie pour un montant estimé à 6 ME. Nul doute que cela satisferait les dirigeants, puisque leur joueur était évalué entre 3 et 5 ME au début de ce marché des transferts.