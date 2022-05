Longoria fait partir des cadres, il veut un grand nom pour l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Vaste chantier à l’OM, où Pablo Longoria doit nommer de nouveaux responsables à la tête du centre de formation.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a officialisé dans un communiqué le départ de Nasser Larguet, directeur du centre de formation et entraîneur par intérim durant une dizaine de matchs avec les professionnels entre le départ d’André Villas-Boas et la venue de Jorge Sampaoli il y a un an et demi. Nasser Larguet est parti pour « raisons personnelles » et a été suivi quelques jours plus tard par Jean-Claude Giuntini, vétéran de la Fédération Française de Football, qui chapeautait à l’OM un groupe Elite dont le but était de servir d’antichambre au groupe professionnel. Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini ont donc fait leurs valises, laissant à Pablo Longoria un vaste chantier au centre de formation de l’Olympique de Marseille. Même si le départ des deux hommes est un mal pour un bien à l’OM dans la mesure où Nasser Larguet entretenait une relation glaciale avec David Friio, directeur technique à Marseille et bras droit de Pablo Longoria dans le secteur du sportif et du recrutement.

Longoria vise un cador de la Liga à la formation

Merci aux plus de 6️⃣4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ supporters présents hier soir à l'@orangevelodrome pour leur soutien indéfectible 🔵⚪️ pic.twitter.com/jNpxV44muS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2022

Jean-Claude Giuntini était logiquement la première option de Pablo Longoria pour compenser le départ de Nasser Larguet mais l’ancien taulier de la FFF a finalement été fidèle à Nasser Larguet jusqu’au bout, annonçant lui aussi son départ pour raisons personnelles. Selon les informations de L’Equipe, Pablo Longoria planche désormais activement sur la succession des deux hommes. Et le président de l’OM a bien l’intention de frapper un gros coup dans le milieu de la formation puisque Pablo Longoria a ciblé le directeur du centre de formation d’un club historique de la Liga. Néanmoins, il ne sera pas simple pour Pablo Longoria de finaliser ce dossier particulièrement délicat sur le plan juridique. Par ailleurs, le quotidien national dévoile que de nombreux formateurs ne seront pas reconduits à l’instar des historiques soldats de Nasser Larguet, Maxence Flachez et Philippe Anziani. De plus, le projet OM Next Génération lancé par Jacques-Henri Eyraud pourrait peu à peu disparaitre, celui-ci ne servant pas à grand-chose selon Pedro Irondo, un autre collaborateur très proche de Pablo Longoria. Au-delà de l’effectif professionnel et du mercato à venir, les changements s’annoncent donc nombreux à Marseille, où le printemps sera haletant. Et plein de bouleversements…