OM : Njie, Ocampos... Ménès applaudit Garcia des deux mains

Dans : OM, Ligue 1.

Face à Toulouse, l’OM s’est montré séduisant dans le jeu avec une équipe plus équilibrée qui comportait quelques surprises.

Face aux hommes de Pascal Dupraz, Rudi Garcia avait décidé de reconduire le même onze de départ qu’à Amiens, à l’exception du retour de blessure de Steve Mandanda. Le coach phocéen s’est donc passé des services de Valère Germain, sur le banc au profit de Clinton Njie ou encore de Maxime Lopez, qui a vu Lucas Ocampos briller dans le secteur offensif. Enfin équilibré grâce à un 4-2-3-1 stabilisé par le trio Gustavo-Zambo-Payet au milieu, l’OM a exprimé son potentiel. Sur son blog, Pierre Ménès salue les choix de Rudi Garcia.

« L’OM a fait un bon début de match, sérieux défensivement avec ce duo Anguissa-Gustavo qui donne de la sécurité à l’équipe. Mais la vraie bonne idée, c’est d’avoir replacé Payet dans l’axe. Devant, même s’il a beaucoup gâché, Njie s’est montré remuant, Ocampos a eu de la réussite et sur sa passe décisive et sur son but mais a lui aussi montré de la disponibilité et Thauvin a ouvert le score et s’est bien battu le reste du temps » a expliqué le journaliste, plutôt convaincu par la prestation des olympiens mais qui demande confirmation. Avant le périlleux déplacement à Nice, l’OM se rendra à Salzbourg en Europa League jeudi soir pour bonifier les 3 points glanés lors du premier match face aux Turcs de Konyaspor.