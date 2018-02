OM : Neymar, Verratti… Un Marseillais cite les faiblesses du PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Dimanche en Ligue 1, puis mercredi en Coupe de France, l’Olympique de Marseille aura fort à faire pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain.

Cette saison, les hommes d’Unai Emery sont invaincus toutes compétitions confondues au Parc des Princes. Et souvent, les adversaires quittent la capitale avec une valise bien pleine. Mais de son côté, Rolland Courbis estime que l’OM a largement les moyens d’embêter les Parisiens. En effet, le consultant de RMC a identifié plusieurs points faibles dont les Marseillais pourraient profiter.

« Il y a peut-être les coups de pied arrêtés, a évoqué le natif de Marseille. Quand je vois le dernier match, et qu'il se gagne 5-2. Strasbourg a marqué un 3e but qui aurait pu, ou dû, être accordé. Je vois, sur les coups francs de côté, deux ou trois Strasbourgeois seuls en train de se "disputer" pour qui va mettre la tête, mais je me pinçais par moments. Dans cette équipe du PSG, il y a des points forts, des points très forts, des points moyens et, je suis désolé, des points faibles. Donc l'une des stratégies, c'est d'essayer d'exploiter ces points faibles. »

« Faire péter un boulon à Neymar »

« C'est logique de perdre, on n'est pas favori quand on rencontre le PSG, a ajouté l’ancien coach de l’OM. Mais perdre avec des regrets et se dire à la fin du match : "finalement, il y a la possibilité de passer sur les côtés, les arrières latéraux sont moyens, le gardien n’a pas l'air trop en confiance, que ce soit Trapp ou Areola. Il y a peut-être la possibilité de faire prendre un carton jaune à Marco Verratti, qui en prend régulièrement. Il y a peut-être la possibilité de faire péter un boulon à Neymar..." Ça fait partie du jeu. Et après, ne pas avoir de regret. Perdre contre le PSG, ok, mais au moins qu'on ait la satisfaction de leur poser quelques problèmes. » A croire que Paris est largement prenable.