OM ‍: Neuf départs et sept arrivées, août sera fou ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est très loin d'en avoir fini avec son mercato, et compte faire encore de nombreux mouvements. Pablo Longoria se plie aux exigences de son entraineur.

Le « De Zerbi Ball », surnom donné en Angleterre au jeu atypique pratiqué par l’équipe de Brighton quand elle était dirigée par l’entraineur italien, est une nouvelle vague de changements réguliers de position afin de surprendre l’adversaire, et permettre de voir toutes les facettes des joueurs. Pour cela, le nouveau coach de l’OM a de grandes exigences tactiques, mais aussi individuelles. Le mercato marseillais s’en ressent avec de nombreux bouleversements, voulus ou non. Et malgré un mois de juillet déjà chaud, ce n’est rien comparé à ce qui attend le club phocéen au mois d’août.

6+9 = 15 départs à l'OM cet été ?

La Provence annonce ainsi la couleur dans son édition de ce jeudi, avec notamment une vague de départ espérée pour ensuite passer la vitesse supérieure dans quelques semaines. Ainsi, après avoir déjà enregistré six départs (Onana, Gueye, Aubameyang, Vitinha, Ndiaye et De La Fuente), l’OM pousse vers la sortie neuf nouveaux joueurs, signe d’une année sans Coupe d’Europe et d’un effectif donc à réduire. Il s’agit de Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Pau Lopez, Azzedine Ounahi, Geoffrey Kondogbia et Ulisses Garcia, voire Amir Murillo s’il y avait un besoin en joueur extra-communautaire de plus. Des ventes ou des prêts sont envisageables, mais l’heure est au dégraissage.

Pour ensuite mieux passer la seconde et aller chercher des joueurs désirés par Roberto De Zerbi. Pour La Provence, les besoins sont déjà ciblés. Au poste de gardien bien évidemment, mais aussi un latéral droit pour compenser les départs éventuels de Clauss et Murillo. Il faudra ensuite deux milieux centraux, si Veretout et Ounahi s’en vont et ce malgré les recrutements de Koné et Hojbjerg. De Zerbi a envie d’avoir du choix sur les ailes et réclame également deux ailiers, et un avant-centre bien sur pour compenser le transfert d’Aubameyang en Arabie saoudite. Un programme chargé comme les aime Pablo Longoria, qui a déjà de nombreuses pistes au poste de gardien de but comme de buteur, mais peine pour le moment à concrétiser de nouveaux investissements sans avoir vendu avant. Une preuve que l’OM est tout de même un club comme les autres, qui a besoin de vendre avant d’acheter.