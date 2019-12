OM : Naples à l'assaut de Marseille pour Radonjic !

Dans : OM.

Si ces derniers jours on évoquait un deal entre Marseille et Naples pour Faouzi Ghoulam, le club italien semble lui vouloir s'offrir Nemanja Radonjic.

On ne sait pas encore si Faouzi Ghoulam rejoindra l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver comme cela a été évoqué en début de semaine, mais il est désormais certain que Naples et l’OM pourraient bien faire des affaires au prochain marché des transferts qui ouvre dans désormais moins d’une semaine. En effet, la presse serbe affirme qu’à la demande d’Aurelio de Laurentiis et de Gennaro Gattuso, le Napoli aurait déjà transmis une offre à Jacques-Henri Eyraud concernant Nemanja Radonjic. Le président de Naples et son nouvel entraîneur seraient convaincus de l’intérêt de faire signer Nemanja Radonjic, lequel s’est enfin révélé sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Radonjic de retour en Italie au mercato ?

Evoquant cette possible opération entre le Napoli et l’OM, le quotidien sportif serbe HotSport rappelle que si l’affaire se fait ce sera un retour triomphal pour Nemanja Radondic dont le passage à Rome et à Empoli n’a pas laissé beaucoup de traces. Du côté de l’Olympique de Marseille, même si l’attaquant recruté à l’Etoile Rouge de Begrade en 2018 a prouvé de belles choses récemment, il est clair qu’aucune vente ne sera refusée si une offre conséquente arrive sur le bureau du président du club phocéen, y compris pour Radonjic. C’est hélas le prix à payer pour l’OM en raison de ses finances toujours délicates et du souhait affirmé de Frank McCourt de ne plus mettre la main à la poche.