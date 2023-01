OM : N'Diaye hors de danger, Bailly va prendre cher

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi, la rencontre entre Hyères et l'OM en Coupe de France a été marquée par un très mauvais geste d'Eric Bailly sur Almike Moussa N'Diaye. Le joueur amateur va mieux mais reste bien amoché.

L'OM a fait le travail pour son entrée en lice en Coupe de France ce samedi en battant Hyères sur le score de 2 buts à 0. Pourtant, rien n'aura été vraiment facile pour les Phocéens, vite réduits à 10 après un geste très dangereux d'Eric Bailly sur Almike Moussa N'Diaye. Le Varois a même dû être transporté à l'hôpital dans un état assez inquiétant. Ce dimanche, Le Parisien donne plus d'informations sur l'état de santé d'Almike Moussa N'Diaye. Et le joueur de Hyères va mieux même si ses blessures ne sont pas encore prêtes de guérir.

Eric Bailly va le payer cher

🚨🇨🇮 #MUFC loanee Eric Bailly puts his opposition in hospital and is sent off. pic.twitter.com/b5mD1o5l6S — UtdPlug (@UtdPlug) January 7, 2023

Le média précise en effet que le Varois souffre de plusieurs côtes fracturées et de vives douleurs au niveau du poumon et du foie. Bien que hors de danger, N'Diaye pourrait néanmoins avoir une ITT (Incapacité totale de travail), ce qui pourrait coûter très cher à Eric Bailly. RMC rajoute de son côté que le défenseur ivoirien risque jusqu'à 6 matchs de suspension si tel était le cas. L'ancien de Manchester United en écopera déjà de 4 pour faute grossière aggravée. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur mais aussi pour l'OM d'Igor Tudor, qui a besoin de garanties en défense. A noter qu'après la rencontre entre les Phocéens et les Varois, Bailly est allé dans le vestiaire de Hyères pour prendre des nouvelles d'Almike Moussa N'Diaye et pour lui offrir son maillot. Ce dernier n'oubliera pas de sitôt cette rencontre face à Marseille et sa rencontre avec Eric Bailly.