OM : Morgan Sanson annoncé à West Ham pour 35 ME !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Où évoluera Morgan Sanson la saison prochaine ? Plus les jours passent, plus il apparaît probable de le voir loin de l’Olympique de Marseille. En effet, l’ancien milieu de Montpellier semble proche de rallier la Premier League, un championnat où il a la cote grâce à son volume physique et de sa capacité à se montrer décisif. Des qualités qui ont totalement séduits West Ham, à en croire les informations du site Peuple-Olympien, qui annonce un accord imminent entre Marseille et les Hammers.

Et le transfert serait considérable, et comblerait en grande partie les difficultés financières de Marseille puisqu’un montant de plus de 35 ME est évoqué. « Morgan Sanson à West Ham c'est imminent. Le milieu de terrain Marseillais devrait s'engager très prochainement avec le club anglais. On parle d'une somme comprise entre 35 et 40 ME » indique le média, pour qui la signature de Morgan Sanson à West Ham ne fait plus aucun doute. Un transfert, s’il se confirme, qui pourrait permettre à Marseille de conserver des joueurs tels que Florian Thauvin ou Boubacar Kamara. Et qui pourrait lancer le mercato des Phocéens…