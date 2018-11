OM : Mitroglou viré au mercato, à bout de nerfs Marseille a tranché !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Trop c'est trop, et le formidable raté de Kostas Mitroglou il y a deux semaines contre Dijon a été celui de trop. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont décidé de se séparer au plus vite de l'attaquant grec.

Les nerfs des supporters de l'OM ont été mis à rude épreuve depuis la signature de l'attaquant international grec dans les ultimes heures du mercato 2017, Marseille préférant le faire signer pour 15ME en provenance Benfica plutôt que de ne pas s'offrir d'attaquant supplémentaire. Et sans être médisant avec Kostas Mitroglou, force est de constater qu'il est devenu un flop majeur, ce premier tiers de saison ayant confirmé son incapacité à être le buteur attendu.

Mais cette fois, Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud auraient tranché en décidant de se mettre rapidement en quête d'un club afin d'accueillir Kostas Mitroglou dès le marché des transferts de janvier, le coach phocéen n'en pouvant plus du niveau de son joueur. Si l'OM a longtemps hésité entre le départ du Grec et celui de Valère Germain, le choix aurait été finalement fait de sacrifier Mitroglou. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que l'Olympique de Marseille est persuadé de recevoir de meilleurs offres pour ce dernier que pour Valère Germain. Et l'OM espère vraiment que l'Olympiakos confirmera son intérêt pour Kostas Mitroglou, lequel a toujours des supporters au sein du club du Pirée et ne serait pas opposé à un retour à Athènes.