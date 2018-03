OM : Mitroglou plante enfin, le ouf de soulagement de Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Remplaçant au coup d’envoi du match face à Toulouse en clôture de la 29e journée de Ligue 1, Dimitri Payet a été décisif face au TFC. En effet, l’international français a délivré un véritable caviar pour Kostas Mitroglou. Un but qui permet à l’OM de conserver cinq points d’avance sur l’OL et de redonner de la confiance à l’international grec. Après le match, Dimitri Payet s’est confié sur son entente avec le buteur qui a coûté 15ME à l’OM au mercato.

« Avec Kostas, quand on joue ensemble, on arrive à bien se trouver. On a tous les deux compris les qualités de l'un et de l'autre et on essaie de jouer en conséquence. Sur ce coup-là, cela nous a été bénéfique. C'est le but de la victoire, donc ça fait encore plus plaisir » a expliqué l’international français, convaincu que ce but peut tout changer pour Kostas Mitroglou cette saison. Surtout, l’adaptation du buteur olympien a pris du temps, mais il semblerait que ses coéquipiers comprennent enfin son style de jeu. Et cela pourrait tout changer pour la fin de saison olympienne…