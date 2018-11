OM : Mitroglou ou Germain, Rudi Garcia assume ce choix stupéfiant !

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia a fait un choix radical dimanche dernier face au Paris Saint-Germain en alignant un onze de départ sans avant-centre de métier, Valère Germain et Kostas Mitroglou étant sur le banc de touche de l'OM au coup d'envoi. Et avant le déplacement de dimanche à Montpellier, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille est revenu sur ce choix de jouer sans numéro 9, une décision qui a étonnée pas mal de monde et qui finalement n'a pas porté ces fruits.

Peu importe pour Rudi Garcia, qui estime que se passer de Mitroglou et Germain peut encore se renouveler cette saison. Et le coach de l'OM d'expliquer pourquoi. « Je n'ai rien inventé, plein d'équipes ont joué ainsi par le passé. C'est effectivement quelque chose que l'on pourrait reproduire, face à une défense centrale jouant à trois, parce que c'est compliqué pour l'adversaire de ne pas avoir de joueur à prendre quand ils évoluent à trois, comme le PSG ou Montpellier. Après, il faut que le danger arrive des côtés et des plongées des joueurs offensifs, comme Morgan Sanson ou Dimitri Payet. Le score vous donne raison ou pas mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut regarder le contenu sur lequel on peut bâtir et s'appuyer », a fait remarquer Rudi Garcia, qui laisse donc planer la possibilité d'un onze sans avant-centre dimanche à la Mosson.