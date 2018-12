OM : Mitroglou le Santon de Provence, direction la cave

Dans : OM, Mercato.

En grande difficulté à Angers, l’Olympique de Marseille s’en est sortie avec un match nul pas malheureux (1-1).

Un petit miracle de Noël à en croire La Provence, qui n’a pas du tout aimé la prestation des joueurs de Rudi Garcia. Si tout le monde en prend pour son grade au moment des notes du match, avec des 2/10 pour Sakai, Amavi, Rami ou Payet, c’est Kostas Mitroglou qui est une nouvelle fois au centre des critiques. Pour son total mutisme offensif, son absence de mobilité et ses deux ballons touchés en dehors de celui de l’engagement, le Grec a récolté à l’unanimité un 1/10.

Avec ce commentaire acerbe de la part du quotidien régional : « Le Grec a touché… trois ballons durant les quarante-cinq premières minutes ! Mal servi, pas assez disponible, toujours aussi inexistant: une constante chez lui. Un vrai santon, en somme », a noté le journal, en référence aux fameux Santons de Provence, qui décorent les crèches de Noël à cette époque de l’année. Et du coup, après la trêve, Kostas Mitroglou sera rangé dans sa boite et mis à la cave ? Il y a fort à parier en tout cas que Rudi Garcia finisse par ne plus du tout faire appel à lui étant donné que l’ancien du Benfica Lisbonne enchaine les prestations catastrophiques à chaque apparition, avec un manque d’envie qui agace tout le monde.