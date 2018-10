OM : Mitroglou et sa « cagette de 300 kilos », Cissé tape fort

Dans : OM, Ligue 1.

Sur le point de terminer sa carrière de joueur même s’il est parfois murmuré pour une dernière pige chez les amateurs, Djibril Cissé est principalement passé de l’autre côté du micro.

Désormais consultant et animateur pour SFR, il se montre sans pitié avec un joueur de l'OM en dépit d’une situation qu’il connaît bien. Le natif d’Arles avait connu un passage souvent douloureux à Marseille, son club de cœur, pris en grippe par le public notamment lors de sa première saison en 2009-2010. Il avait avoué par la suite n’avoir jamais réellement digéré ces sifflets qui tombaient du Vélodrome à son encontre. Près de 10 ans plus tard, le « Djib » allume sans vergogne un attaquant également en difficulté à l’OM : Kostas Mitroglou. Transparent et toujours aussi peu mobile, le Grec n’a donné aucune solution contre la Lazio Rome, et la sanction doit tomber au mercato hivernal selon Cissé.

« J’ai tendance à regarder les attaquants. Il y avait Immobile d’un côté, et Mitroglou de l’autre, c’était l’opposé. Un toujours en mouvement et face au jeu, dans le bon tempo. Mitroglou qui est toujours sans mouvement, limite arrêté. C’est compliqué, et techniquement quand il a la balle, c’est vraiment pas ça. Quand il essaye de faire un sprint, on dirait qu’il tire une cagette de 300 kilos. C’est compliqué pour lui. Je l’ai connu au Panathinaïkos, il était à l’Olympiakos, c’était autre chose. J’ai du mal à le reconnaitre et en décembre faudra faire quelque chose, trouver un autre attaquant. Il m’a fait mal au coeur, pour lui et pour le club », a souligné le consultant de RMC Sport, pour qui l’espoir de revoir un Mitroglou en forme, disponible et efficace n’est plus envisageable.