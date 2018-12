OM : Mitroglou et Rolando forfaits, Escales dans les buts contre Limassol

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Pour le dernier match de la campagne européenne 2018-2019 de l'Olympique de Marseille, jeudi soir au Vélodrome contre Limassol, Rudi Garcia a annoncé en conférence de presse qu'il allait devoir se passer de Kostas Mitroglou et de Rolando, lesquels ont connu une alerte musculaire. Morgan Sanson est lui aussi incertain pour cette triste rencontre dans un stade probablement vide ou presque.

L'entraîneur de l'OM également précisé que c'était Florian Escales, habituel troisième gardien de but du club phocéen derrière Steve Mandanda et Yohann Pelé, qui sera le titulaire face au club chypriote. « On souhaite voir comment il va se comporter (...) Le plus important c'est qu'il joue son match sans pression, qu'il profite du moment », a confié Rudi Garcia.