OM : Milik explose, Sampaoli interpellé

Par Corentin Facy

En colère après la victoire à Metz dimanche, Arkadiusz Milik n’a pas apprécié d’être remplacé contre Qarabag jeudi en Conférence League.

Remplaçant à Metz le week-end dernier, Arkadiusz Milik n’avait mis que cinq minutes avant de marquer le but de la victoire pour l’Olympique de Marseille. Au coup de sifflet final, le Polonais lançait au micro de Prime Video qu’il ne « comprenait pas » les choix de Jorge Sampaoli mais qu’il « faisait son travail ». Cette fois, Milik était titulaire en Conférence League face à Qarabag. Et l’ex-buteur de Naples a encore répondu présent avec un doublé salvateur en fin de première mi-temps. Mais lorsque Jorge Sampaoli a fait le choix de le sortir en même temps que Gerson, Ünder et Konrad, l’international polonais a soupiré un bon coup et n’a pas masqué son énervement, éclatant une bouteille d'eau au passage. De toute évidence, Milik est à fleur de peau mais après la victoire marseillaise face à Qarabag, le coach olympien Jorge Sampaoli a fait mine de rien, indiquant qu’il n’avait pas vu la réaction de son buteur.

Sampaoli, une relation « professionnelle » avec Milik

« Pour Milik, je n'ai pas vu ce que vous racontez » a fait savoir Jorge Sampaoli après la victoire de l’Olympique de Marseille au Vélodrome, avant de poursuivre en justifiant la sortie de Milik par une gestion globale de l’effectif alors que les matchs vont s’enchainer tous les trois jours pour Marseille. « On fait attention aux minutages et aux temps de jeu. On doit faire en sorte que tout le monde soit en forme. Il y avait des changements prévus, liés aux matchs qui viennent. On a une planification. Ma relation avec Milik est la même qu'avec tous. On est professionnels, c'est un collègue de travail, la relation est la même qu'avec tous les joueurs » a promis Jorge Sampaoli, tentant de déminer la bombe Arkadiusz Milik. Après le doublé du Polonais et son agacement lors de son remplacement, les choix de Jorge Sampaoli contre Clermont dimanche soir au Vélodrome seront scrutés. Nul doute que s’il remet Milik sur le banc, le coach argentin n’échappera pas à de nouvelles questions sur le Polonais et son statut.