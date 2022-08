OM : Milik à la Juve, le coup de chance de Longoria

Chargé de conclure des ventes avant la fin du mercato, Pablo Longoria pourrait enregistrer un départ inattendu. Le président de l’Olympique de Marseille a de nouveau l’opportunité d'envoyer l’attaquant Arkadiusz Milik à la Juventus Turin. Une occasion offerte par le Barcelonais Memphis Depay.

Le message est clair à l’Olympique de Marseille : aucun joueur n’est intransférable. Sous la pression du propriétaire Frank McCourt, Pablo Longoria doit absolument conclure des ventes avant la fermeture du marché des transferts. Le président marseillais aimerait dans l’idéal se débarrasser des indésirables. Mais compte tenu de la situation financière du club phocéen, les plus grandes valeurs marchandes ne seront pas épargnées. C’est notamment le cas du Sénégalais Bamba Dieng, actuellement écarté par l’entraîneur Igor Tudor et poussé vers la sortie, ou d’Arkadiusz Milik qui pourrait rapidement faire ses valises.

Barcelona are waiting for Juventus decision on Depay deal. Memphis has contract termination ready with Barça since Saturday, but he'll only proceed once he finds an agreement with new club. 🚨🇳🇱 #FCB



Talks still ongoing with Chelsea for Aubameyang. Alonso, not in the same deal. pic.twitter.com/kM6oiUEEJR