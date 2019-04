OM : Milan le drague, Thauvin doit foncer sans hésiter !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Estimé à environ 60 ME par l’Observatoire du Football CIES, Florian Thauvin ne devrait pas poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison. Désireux de jouer la Ligue des Champions, le natif d’Orléans dispose de plusieurs touches en Europe. Son nom est notamment associé au Bayern Munich, mais également au Milan AC ces dernières semaines. Et selon Yoann Riou, chroniqueur pour La Chaîne L’Equipe, le n°26 de l’OM ne ferait pas un mauvais choix en signant dans le Milan AC de Leonardo, Paolo Maldini et Gennaro Gattuso.

« Milan devrait, s’ils ne déconnent pas, aller directement en phase de groupe de la Ligue des Champions. Et le Milan en plus depuis quelques mois maintenant c’est sérieux, ils ont un propriétaire américain, il y a Leonardo qui est là en patron de club quasiment avec Maldini donc c’est hyper sérieux, ça redevient sérieux et tu imagines la saison prochaine le grand retour de Champion’s League à San Siro donc tu imagines pour Thauvin qui a 26 ans, qui n’a pas non plus cinquante-mille contact et finalement se retrouver dans un Milan en pleine reconstruction, qui va bien avec un coach comme Gattuso qui met la niac où il va apprendre, moi je pense que pour lui franchement… Alors évidemment s’il y a Manchester United et le Bayern Munich, il vaut mieux qu’il aille dans ces deux clubs-là mais s’il n’a pas ces clubs-là, le Milan c’est énorme » a confié le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si le club lombard est prêt à payer le prix exigé par Jacques-Henri Eyraud pour s’attacher les services du meilleur buteur marseillais…