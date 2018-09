OM : Mercato bof bof de l'OM, René Malleville n'est pas emballé

Dans : OM, Ligue 1.

Le mercato étant terminé pour l'Olympique de Marseille, l'heure est venue pour René Malleville de donner son opinion sur les emplettes effectuées par l'OM durant cet été. Sur Le Phocéen, l'emblématique supporter marseillais ne cache pas sa déception face aux investissements réalisés par les dirigeants provençaux sur ce marché des transferts 2018.

« On ne va pas passer par 36 chemins, le mercato de l’OM n’est pas raté, mais ce n’est vraiment pas une réussite. Si on veut impérativement le podium cette année, il va falloir galérer ou alors on va devoir lâcher certaines compétitions et le dire honnêtement. Il faut avoir les coui.... de venir le dire aux supporters. Les coupes nationales, c’est bien joli, mais il faut passer outre pour faire bonne figure en Europa League et surtout atteindre l’objectif majeur, à savoir le podium. Avec cet effectif, il faudra galérer pour faire plusieurs compétitions. Et je souhaite déjà que cet hiver il y ait des retouches, on sera obligé. Ce mercato n’est pas une réussite, et il faudra le rectifier. La seule plus-value c’est remplacer Zambo par Strootman (...) Mais sinon on a surtout renforcé le banc lors de ce mercato », constate, visiblement un peu dépité, René Malleville.