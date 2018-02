OM : Même pour 80 ME, Eyraud refuse de trahir Thauvin

Dans : OM, Mercato.

Auteur d’un triplé et d’une passe décisive contre le FC Metz (6-3) vendredi, l’ailier de l’Olympique de Marseille Florian Thauvin (25 ans) a encore enchanté le Vélodrome.

Avec ce genre de performances, l’international tricolore fait forcément grimper sa cote sur le marché des transferts. Car on voit mal l’ancien Bastiais passer un mercato tranquille l’été prochain s’il poursuit sur sa lancée. Mais que Thauvin se rassure, Jacques-Henri Eyraud n’a pas l’intention d’imiter son prédécesseur Vincent Labrune et de l’expédier en Angleterre pour une grosse somme d’argent. Le président de l’OM ne compte pas vendre son meilleur joueur, pas même pour 80 M€.

« Cela ne m’intéresse pas, a répondu le dirigeant à Pierre Ménès sur Canal+ Sport. C’est quelqu’un qui symbolise la force de caractère. C’est un profil technique exceptionnel, et quelqu’un qui a su se remettre en cause après une expérience difficile en Angleterre. Il symbolise l'esprit guerrier. Florian est Marseillais, et je l’espère encore pour longtemps. » Avec une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, il sera plus facile de garder le même discours à la fin de la saison.