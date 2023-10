OM ‍: Mehdi Benatia arrive à Marseille, un dirigeant va sauter

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Une semaine après la démission de Javier Ribalta, l’OM s’active pour combler le départ du dirigeant espagnol. Mehdi Benatia est toujours annoncé avec insistance du côté de Marseille.

Après le départ de Javier Ribalta, l’Olympique de Marseille se réorganise. L’incertitude a longtemps plané quant à l’avenir au club de Pablo Longoria. Après une mise en retrait de quatre jours et une vraie réflexion, l’ex-dirigeant de la Juventus Turin et du FC Valence a pris la décision de rester. Convaincu par Frank McCourt, Pablo Longoria a vite réagi en nommant Gennaro Gattuso en lieu et place de Marcelino, lui aussi démissionnaire. Sa seconde mission est maintenant de compenser le départ de son bras droit Javier Ribalta.

Benatia à l'OM, le problème qui fait trembler le club https://t.co/syEknycjpA — Foot01.com (@Foot01_com) October 15, 2023

Depuis plusieurs jours, la priorité du board de l’OM se nomme Mehdi Benatia, ancien capitaine de la sélection marocaine et actuel agent de joueurs dont Azzedine Ounahi. Ancien défenseur de la Juventus Turin, de l’AS Roma ou encore du Bayern Munich, Benatia s’est forgé un solide réseau au fil des années et apparait comme un dirigeant de plus en plus influent dans le monde du football en Europe et en Afrique. Pablo Longoria veut en faire un nouvel homme fort du sportif à l’OM et selon les informations de La Marseillaise, il y a désormais de fortes probabilités que le deal aboutisse.

Mehdi Benatia à l'OM avant la fin de la semaine ?

Malgré quelques hésitations et tergiversations en raison du métier d’agent actuellement exercé par Mehdi Benatia, les deux parties sont proches de trouver un accord. A en croire le quotidien local, tout pourrait aboutir cette semaine et être officialisé avant le prochain match de l’Olympique de Marseille, un bouillant déplacement sur la pelouse de Nice en Ligue 1. La Marseillaise confirme que Mehdi Benatia va mettre un terme à ses fonctions d’agent de joueurs. Sa nomination en tant que directeur sportif du club va mettre entre parenthèses l’avenir de David Friio, qui occupe actuellement ce poste au club. Comme évoqué par L’Equipe la semaine dernière, l’ancien dirigeant de Saint-Etienne est sur la sellette et pourrait tout simplement être évincé de l’OM par Pablo Longoria.