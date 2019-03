OM : McCourt offre 150.000 euros à Balotelli pour son but en or !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Dimanche soir, c’est un but décisif que Mario Balotelli a inscrit en faveur de l’Olympique de Marseille face à son ancienne équipe de l’OGC Nice.

Et pour cause, le but de l’Italien a permis aux Phocéens de s’imposer, et de prendre quatre points d’avance sur l’ASSE. Surtout, les hommes de Rudi Garcia sont revenus à trois unités seulement de la troisième place, occupée actuellement par l’OL. Décisif à chacune de ses apparitions au Stade Vélodrome, Super Mario a par ailleurs inscrit son cinquième but en L1 depuis son arrivée à Marseille.

En janvier dernier, des « paliers » de primes selon le nombre de buts marqués par Mario Balotelli étaient évoqués par nos confrères du journal L’Equipe. Selon le quotidien national ce lundi, l’ancien buteur niçois a débloqué sa première prime en atteignant la barre des cinq buts. « Le chasseur de primes déclenche un de ses premiers bonus olympiens. Ce total (5 buts) lui rapportera déjà 150.000 euros supplémentaires à la fin du mois. A dix buts, il doublera la mise. A ce rythme, les compteurs risquent de s’emballer de tous les côtés » souligne le quotidien. Jacques-Henri Eyraud ne s’en plaindra pas, lui qui rêve de décrocher une place en Ligue des Champions grâce à Super Mario.