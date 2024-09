OM - Mbemba ‍: Une nouvelle embrouille lunaire

Dans : OM.

L'OM n'en a pas fini avec le dossier Chancel Mbemba, qui a refusé de se trouver un nouveau club et ne compte pas bouger de Marseille de toute la saison. Désormais, il se prend la tête avec le staff médical.

Si à l’Olympique Lyonnais, Dejan Lovren a par exemple fini par accepter de quitter le club en négociant son départ à l’amiable contre une partie de son salaire, l’OM ne va pas arriver à se défaire de Chancel Mbemba. Le défenseur central, considéré comme un cadre la saison passée, n’a jamais accepté de voir la direction du club phocéen le pousser dehors alors qu’il lui reste encore un an de contrat. Persuadé de pouvoir récupérer sa place dans le groupe, le Congolais a patienté tout l’été dans le loft, écopant même d’une mise à pied après une embrouille avec un membre du staff de l’équipe réserve.

Mbemba refuse tous les rendez-vous

Le tempérament bouillant de l’ancien joueur du FC Porto sur le terrain l’est tout également en dehors, et ce mois de septembre s’annonce encore très compliqué à ce sujet. De retour de la trêve internationale, Chancel Mbemba a été convoqué pour passer des examens médicaux afin de se pencher sur son problème au niveau du ménisque, qui le fait régulièrement souffrir depuis sa blessure du printemps dernier. L’OM souhaite qu’il subisse une arthroscopie mais le joueur n’est pas du tout de cet avis, et a manqué les deux derniers rendez-vous médicaux prévus, dont une IRM. Le Congolais estime qu’il est apte et n’a pas besoin d’intervention. Cela ne l’a donc pas empêché de se présenter à l’entrainement du groupe B comme si de rien n’était. Les discussions sur le sujet n’ont donné lieu à aucune montée de tension, précise L’Equipe, mais désormais ce sont les avocats des deux camps qui ont pris possession de ce nouveau problème entre les deux camps, signe que rien ne va entre l’OM et Chancel Mbemba.