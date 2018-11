OM : Mbappé sur le banc du PSG, Payet était dégoûté

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

C’était l’une des grosses surprises d’avant-match, pour le choc face à Marseille, le Paris Saint-Germain débutait la rencontre sans plusieurs de ses titulaires, et notamment Adrien Rabiot et Kylian Mbappé. Une décision liée à des raisons disciplinaires même si, au moment du coup d’envoi, personne ne le savait encore. Et du côté de l’OM, Dimitri Payet avoue qu’il n’a pas vraiment sauté de joie quand il a compris que l’un des candidats pour le titre de Ballon d’Or n’était pas aligné d’entrée de jeu. L’explication de la part du capitaine marseillais tient la route.

« Cela nous a surpris. Cela m'a même plus inquiété qu'autre chose : quand on fait un match comme le nôtre, qu'on donne tout ce qu'on a à donner, que vous êtes entamés et que Kylian entre, ce n'est plus du tout la même rencontre. J'aurais préféré l'avoir dès le début. Le prendre en cours de route, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. On n'a pas tant souffert que ça par rapport aux années précédentes, où on avait du mal à contenir cette équipe. Mais le danger est multiple, il leur suffit d'une action menée avec efficacité », a livré à L’Equipe un Dimitri Payet qui avait bien raison de s’en inquiéter, puisque dès son entrée en jeu, Kylian Mbappé a fait la différence et offert la victoire au Paris SG au Vélodrome.