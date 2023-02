OM : Mbappé revient à Marseille, Di Meco panique

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir prochain, l'OM recevra le PSG au Stade Vélodrome en Ligue 1. Un choc logiquement très attendu par les observateurs du football français.

Cette saison, la lutte pour le titre est serrée entre l'OM et le PSG. Les Phocéens sont actuellement à 5 points du club de la capitale et pourraient revenir à 2 petits points en cas de victoire dimanche soir prochain en Ligue 1. Et les voyants sont au vert pour l'OM, en feu depuis le début de l'année 2023 et qui a en plus récemment éliminé le PSG de la Coupe de France. Cependant, lors de cette rencontre, Kylian Mbappé n'était pas présent, ce qui a permis à Marseille d'évoluer très haut sur le terrain. Mais le champion du monde sera bel et bien là cette fois-ci au Stade Vélodrome. Raison pour laquelle certains observateurs proches de l'OM pensent que ce Classique ne ressemblera pas forcément à celui en Coupe de France. C'est notamment l'avis d'Eric Di Meco.

L'OM peut le refaire mais...

𝑺𝑶𝑳𝑰𝑫𝑬 💪🇨🇩



Face à Toulouse, notre numéro 9️⃣9️⃣ a encore délivré une prestation taille patron avec en prime le but de l’égalisation ! ✨ #TFCOM pic.twitter.com/5b5HBnfnjf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Selon lui, les Phocéens vont devoir grandement se méfier de la profondeur même si la dynamique est positive. « En ce moment, l'OM est bon. (...) L'OM a marché sur le PSG en Coupe, ça c'est fait. Tu peux le refaire, mais tu peux te dire qu'en face, ils ne vont pas courber l'échine deux fois. Le match va être beaucoup plus difficile qu'en Coupe de France. D'abord parce qu'il y a le retour de Mbappé. Le bloc à 50 mètres devra être à 30 mètres, ce n'est plus pareil », a notamment indiqué Eric Di Meco, qui redoute la venue du PSG au Stade Vélodrome, surtout avec un Kylian Mbappé qui parait plus que déterminé à marquer les esprits dans ce Classique. A noter que pour ce choc, l'OM devra en plus faire sans Chancel Mbemba, suspendu.