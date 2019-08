OM : Maxime Lopez se la raconte, un ex du club se lâche

Dans : OM, Ligue 1.

Numériquement, l’Olympique de Marseille est plutôt servi en ce qui concerne ses milieux de terrain axiaux.

Mais entre un Luiz Gustavo sur le départ, et un Kevin Strootman fantomatique depuis son recrutement, les dirigeants ne sont pas satisfaits du rendement dans ce secteur de jeu crucial. C’est pourquoi le recrutement de Valentin Rongier est envisagé. Un joueur au profil proche de Morgan Sanson, et qui pourrait aussi faire du tort à Maxime Lopez. Le minot sort d’une saison avec une utilisation très régulière, mais il peine à franchir un nouveau cap et à se montrer décisif. Tenté par un départ cet été, il n’a reçu aucune belle offre, et va devoir se bouger s’il veut à nouveau franchir la barre des 30 matchs sous le maillot olympien. Car selon un ancien membre du staff, l’attitude de Lopez n’est pas irréprochable.

« C’est un bon joueur, technique avec une excellente vision du jeu, mais son attitude doit changer. Il se comporte comme s’il avait 400 matches de Ligue 1 derrière lui… », a déploré ce technicien dans les colonnes de La Provence. Une attaque qui met le milieu de terrain sur le grill, lui qui n’a pas été utilisé lors du fiasco face à Reims, mais a fait son retour à l’occasion du déplacement à Nantes.