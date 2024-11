OM ‍: Maupay veut chambrer toute la Ligue 1

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Régulièrement remarqué pour son côté chambreur envers ses adversaires, Neal Maupay s'est justifié en rappelant que le football n'est qu'un jeu.

En recrutant Neal Maupay, l'Olympique de Marseille savait qu'il mettait la main sur un gros morceau. Si footballistiquement, l'attaquant prêté par Everton a des arguments à faire valoir, il possède aussi un côté chambreur inclus dans le deal. Depuis son arrivée en Angleterre en 2017, Neal Maupay s'est régulièrement fait remarquer pour ses chambrages envers ses adversaires. Une pratique qu'il n'a pas abandonnée en rejoignant le club phocéen.

Neal Maupay explique ses chambrages

OM : Neal Maupay chambre l'OL, il est sans pitié https://t.co/gV89SfRW10 — Foot01.com (@Foot01_com) September 22, 2024

Sur son compte Instagram, Neal Maupay n'a pas hésité à chambrer Lens après la victoire des siens sur la pelouse du Stade Bollaert. Dans un live Twitch, il s'exprime sur son côté taquin en expliquant que pour lui, le football est et reste un jeu. « Oui, j’aime bien chambrer. J’aime m’amuser. Vous savez, à la fin, le football est juste un jeu et je cherche juste à m’amuser en chambrant parfois un joueur ou une équipe. Il n’y a jamais rien de personnel. Je ne sais pas comment les gens voient la chose, mais c’est mon point de vue. C’est dans mes veines, ça fait partie de moi. C’est facile d’énerver quelqu’un sur le terrain. Une fois que je suis dans sa tête, qu’il est énervé, je sais qu’il ne peut pas m’atteindre parce qu’il est déjà frustré. Parfois, les gens s’énervent pour un rien, et je trouve ça hilarant parce que ça ne représente vraiment rien pour moi », explique l'attaquant de l'OM, qui ne voit pas le problème dans sa façon d'agir.

Un joueur qui prend confiance

C'est lors du dernier jour du mercato estival que Neal Maupay a fait son arrivée à l'Olympique de Marseille. Ce dernier venait alors conclure un marché estival plus que fourni des Phocéens. Depuis, c'est pas moins de 2 buts et 2 passes décisives inscrits en 8 rencontres de championnat disputées. Sanctionné d'un carton rouge face à Angers, le joueur prêté par Everton a déjà largement fait parler de lui depuis son retour en France.