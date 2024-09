OM ‍: Maupay traité de traitre, il répond

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La signature de Neal Maupay à l'Olympique de Marseille a énormément déçu Alexy Bosetti, qui pensait que si ce dernier revenait en Ligue 1 un jour, ce serait à Nice. Le nouveau joueur de l'OM lui répond.

La signature d'Adrien Rabiot à l'OM a déclenché un séisme, les supporters marseillais se réjouissant de voir le joueur formé au PSG choisir de signer à Marseille, provoquant au même moment la furie des fans parisiens, écœurés par cette décision de l'ancien Titi. En parallèle, Alexy Bosetti avait reconnu que si le choix de Rabiot le scandalisait, celui de Neal Maupay de quitter la Premier League pour rejoindre l'Olympique de Marseille le choquait, d'autant plus que ce dernier a marqué contre Nice. « Je préfère ne pas parler de Neal, car je l’aime trop humainement. Il voulait revenir, je suis déçu, car j’aurais tellement aimé le voir à Nice. Le voir là-bas, je suis dégoûté. Et c’était écrit qu’il allait marquer contre nous… », a lancé l'ancien attaquant du Gym. Ce samedi, Neal Maupay lui répond.

Ne voulant pas se lancer dans une énorme polémique avec celui dont il est resté très proche, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui avait fait ses débuts à l'OGC Nice, dribble la polémique. « Non, Alexy ne m'a rien envoyé. Mais on m'a rapporté ce qu’il avait dit dans la presse. Personnellement, c'est une chose qui ne m'atteint pas. Je n'ai pas d'avis à ce sujet, je suis en paix avec mon choix, heureux d'être ici. Le début de saison du club et le mien me donnent raison. C'est le football, il y a les médias, les supporters, ça fait énormément de bruit. Mais je le répète, je suis en paix avec mes choix et mes idées, le reste n'est que du blabla... », réplique, dans La Provence, Neal Maupay, qui a un gros caractère et n'a visiblement pas l'intention de se faire des amis, adorant chambrer ses rivaux. Sa photo avec la bouteille d'eau de l'OL, après la victoire de l'OM à Lyon, l'ayant confirmé.