OM ‍: Mason Greenwood accueilli par des dizaines de supporters

Mason Greenwood est arrivé ce mercredi soir à Marseille où le joueur anglais s'apprête à s'engager malgré la polémique liée à son comportement violent avec sa compagne.

Pendant un peu moins de trois heures, le vol d'un Cessna immatriculé ASJ03FJ a été le plus suivi de la planète ce mercredi soir sur Flightradar. En effet, près de 3.800 personnes regardaient en direct le parcours de l'avion privé reliant Manchester à Marseille dans lequel avait pris place Mason Greenwood. Le joueur anglais de Manchester United ayant donné mardi son accord pour signer à l'OM, il est arrivé 24 heures plus tard à Marignane où plusieurs dizaines de supporters marseillais l'attendaient nonobstant les critiques émises contre l'attaquant de 22 ans, qui avait tabassé sa compagne et a échappé au procès en raison du retrait de la plainte par cette dernière.

Pas de quoi empêcher Pablo Longoria d'aller au bout de cette opération, le président de l'Olympique de Marseille ayant décidé que Mason Greenwood était le joueur qu'il fallait pour booster un peu plus l'équipe de Roberto de Zerbi. De manière assez symbolique, au moment où les fans de l'OM attendaient l'avion du joueur anglais, qui s'est posé à 23h11, celui transportant Pierre-Emerick Aubameyang s'envolait vers d'autres cieux.