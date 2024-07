OM ‍: Mason Greenwood a coûté plus cher que prévu

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a officialisé en fin de semaine passée la signature de Mason Greenwood. Mais le prix payé par l'OM pour le joueur de Manchester United est largement supérieur à ce qui avait été dit.

Dans l'euphorie de l'annonce de la venue du jeune joueur anglais à l'Olympique de Marseille, si l'on met de côté l'énorme malaise provoqué par la signature de celui qui a violemment frappé sa compagne, il avait été révélé que montant du transfert avait été fixé à moins de 20 millions d'euros. Mais finalement, ce lundi, The Telegraph révèle que Mason Greenwood est une lourde opération financière pour le club de Frank McCourt, et que le prix final pourrait même augmenter, Manchester United ayant imposé des clauses drastiques à l'OM lors de cette opération. Le média anglais dévoile la totalité de la manière dont ce transfert de l'attaquant anglais des Red Devils s'est bouclé.

L'OM a dit banco pour Mason Greenwood

𝙈𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣𝙬𝙤𝙤𝙙 🔟🤙 pic.twitter.com/brkQ67vIqo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2024

Pour s'entendre avec le club anglais, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont accepté de payer 23 millions d'euros, plus des bonus à hauteur de 8 millions d'euros, et 50% sur la plus-value que l'OM pourrait faire en cas revente de Mason Greenwood. Et Manchester United a même inclus une clause qui lui permet de racheter l'attaquant dans le futur, cependant nos confrères du Telegraph reconnaissant qu'il est fort peu probable que les Red Devils utilisent un jour cette possibilté. Cependant, les informations selon lesquelles Getafe, où Greenwood a joué la saison passée, pourrait toucher aussi 20% sur le transfert du joueur à l'Olympique de Marseille sont totalement démenties, cela étant strictement impossible et interdit en Europe. Du côté du Vélodrome, on espère que Mason Greenwood justifiera ces gros efforts consentis pour le faire venir.