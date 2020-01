OM : Marseille sur Steven Mendoza, c'est du sérieux

Dans : OM.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Steven Mendoza s’est concrétisé, et l’attaquant d’Amiens pourrait ainsi être le joker offensif pour aider les Provençaux à atteindre leurs objectifs.

André Villas-Boas n’a pas de requêtes particulières pour cet hiver sur le plan des transferts, si ce n’est bien évidemment de ne pas perdre de joueurs cadres. L’arrivée d’un nouvel élément ne lui déplairait certainement pas. Et c’est en ce sens qu’Andoni Zubizarreta avance ses pions ces derniers jours. En effet, l’information d’un intérêt pour Steven Mendoza a non seulement été confirmée, mais Canal+ affirme que l’OM est entré en contact avec Amiens pour la négociation de ce transfert. De son côté, Le Courier Picard en rajoute une couche, expliquant que Mendoza est même suivi par plusieurs clubs. L’attaquant colombien a su s’acclimater au championnat de la Ligue 1, et est désormais un atout offensif et percutant du club picard. Avec six buts en 13 matchs, il confirme qu’il a trouvé sa place, lui qui a toujours eu la bougeotte dans une carrière mouvementée, qui l’a emmené de la Colombie aux Etats-Unis, en passant par l’Inde et le Brésil.



A 28 ans, il pourrait ainsi ambitionner de rejoindre une équipe bien partie pour se qualifier pour la Ligue des Champions, et apporter une solution supplémentaire à l’OM sur le plan offensif, sachant que, entre les blessures et les suspensions, André Villas-Boas est parfois très limité dans ses choix. De plus, le montant de ce transfert ne serait pas impensable pour l’OM, puisqu’une somme de 5 ME serait jugée nécessaire.