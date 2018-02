OM : Marseille serait champion au Portugal annonce Braga

Dans : OM, Europa League.

En pleine bourre actuellement, l’Olympique de Marseille enchaine les grosses performances, à l’image de sa victoire de jeudi soir face à Braga. Le score de 3-0 est presque gentil, tant les Portugais ont bu le bouillon au Vélodrome. Et si l’OM a désormais 95 % de chances de se qualifier pour le prochain tour, l’entraineur de Braga avoue sans problème qu’il a été totalement impressionné par la performance d’ensemble des Olympiens. Pour Abel Ferreira, il n’y avait rien à faire et l’OM serait sans problème champion du Portugal s’il devait disputer cette compétition.

« D'abord je voudrais féliciter l'équipe de l'Olympique de Marseille pour cette victoire. Ils ont été clairement meilleurs que nous. Le premier but qui est arrivé à la quatrième minute a été vraiment décisif pour nous. On avait une stratégie qui avait été mise en place et avec ce but, on a dû changer énormément de choses pour pouvoir retourner ce résultat. L'Olympique de Marseille a eu quand même beaucoup de chance de marquer ce premier but. On savait déjà que l'on allait jouer contre la meilleure équipe que Marseille a eu cette dix dernières années, on n'a pas eu la capacité de lutter contre une équipe qui avait vraiment une plus-value au niveau de ses joueurs. Marseille est très supérieur à Benfica et à Porto », a livré le coach de Braga. La vérité d’un match n’est toutefois pas forcément celle d’une saison, puisque le FC Porto a mis un 8-2 sur l’ensemble des deux matchs à Monaco, deuxième de Ligue 1, en Ligue des Champions…