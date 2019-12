OM : Marseille prêt à miser sur un Mexicain

Dans : OM.

Malgré les contraintes imposées par le fair-play financier, l’Olympique de Marseille travaille sur plusieurs pistes au mercato. Notamment celle menant au Mexicain Carlos Salcedo.

André Villas-Boas a en rajouté une couche juste avant la trêve hivernale. Pour l’entraîneur portugais, l’Olympique de Marseille ne pourra recruter qu’à condition de vendre un ou plusieurs joueurs. Et dans la mesure où le technicien refuse de perdre un élément de son effectif, pas même le milieu Kevin Strootman dont l’énorme salaire pose problème, on se dit que le club phocéen devrait rester inactif cet hiver. Mais en réalité, le directeur sportif Andoni Zubizarreta travaille dans l’ombre pour compléter l’équipe, et plus précisément son secteur défensif.

Une ancienne cible de l’OM

En effet, l’actuel deuxième de Ligue 1 s’intéresserait au Mexicain Carlos Salcedo (26 ans), annonce Onefootball. Une piste que l’Olympique de Marseille avait étudiée en 2015, à l’époque où le défenseur central capable d’évoluer au poste de latéral droit évoluait aux Chivas de Guadalajara. Depuis, la cible olympienne a tenté sa chance en Europe avec des prêts à la Fiorentina puis à l’Eintracht Francfort qui avait même conclu son transfert définitif.

Mais son aventure sur le Vieux Continent n’a pas été un succès, d’où son retour dans son pays natal chez les Tigres d’André-Pierre Gignac. Une trajectoire qui n’empêche pas Zubizarreta de lui offrir une deuxième chance. Bien sûr, le dirigeant marseillais voudrait obtenir un simple prêt, alors que le club de Monterrey privilégie un transfert. Le genre de scénario auquel Marseille devra s’habituer cet hiver…