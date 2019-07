OM : Marseille ou West Ham au mercato, son choix est vite fait

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cité comme un joueur susceptible de partir en raison de sa cote Outre-Manche, Morgan Sanson était proche de s’engager avec West Ham il y a de cela quelques semaines. Finalement, l’ancien milieu relayeur de Montpellier n’a pas signé en Premier League et pour l’heure, il fait plus que jamais partie de l’effectif d’André Villas-Boas. Et visiblement, cela ravit le principal intéressé, dont les intentions au mercato sont très claires. Interrogé par RMC, Morgan Sanson a clairement indiqué sa volonté de poursuivre sa carrière à Marseille, en dépit du besoin impératif de Marseille de vendre cet été.

« L’OM ? J’y serai. J’ai envie de rester là. J’ai un nouveau coach, qui a une bonne philosophie de jeu. Ça me plaît et j’ai envie de continuer avec lui. Les rumeurs ? Le plus important, c’est de me préparer et d’être là le jour J, à la reprise. On est tous un peu revanchards par rapport à la saison passée. Après, une carrière, c’est court. Toutes les saisons sont charnières. On est en confiance, on a montré sur nos derniers matches qu’on arrivait à produire du jeu » a indiqué celui dont la valeur marchande a été estimé à minimum 30 ME par les dirigeants de l’Olympique de Marseille en ce mercato estival.