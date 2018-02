OM : Marseille mérite un meilleur public selon Pierre Ménès

Dans : OM, Europa League.

L’Olympique de Marseille tient une forme épatante depuis désormais de nombreuses semaines, et peu importe les choix effectués par Rudi Garcia, la machine continue de tourner à plein régime. Cela a encore été le cas ce jeudi soir face à Braga, avec une impeccable victoire 3-0 en Europa League, pour un score qui est même gentil tant les Olympiens ont dominé. Pourtant, pour ce match à élimination directe en Coupe d’Europe, il n’y avait que 20.000 spectateurs au Stade Vélodrome. Certes, l’heure et l’affiche n'étaient pas idéales, mais pour Pierre Ménès, cette équipe qui attaque et fait le spectacle mérite clairement un suivi plus poussé de la part de ses fans.

« Le seul point noir de la soirée finalement, c’est ce stade Vélodrome qui sonnait vraiment creux. Que le jour et l’horaire du match n’aident pas, je veux bien l’entendre. Mais Marseille est une grande ville où les supporters de l’OM sont extrêmement nombreux et je pense qu’il y avait moyen de faire mieux qu’à peine 20 000 spectateurs pour un 16e de finale de Coupe d’Europe, a fortiori pour soutenir une équipe qui tourne et marque but sur but depuis un mois », a livré le consultant de Canal+, qui sait que l’excuse du prix des places ne tient pas, puisque l’OM avait mis en vente des billets à 10 euros.