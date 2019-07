OM : Marseille malmené par Dijon au mercato, c'est possible

Dans : OM, Mercato, Dijon, Ligue 1.

Arrivé à Séville l’été dernier avec l’étiquette de grand espoir à façonner pour briller chez un grand d’Europe, Joris Gnagnon n’a pas réussi à s’imposer dans un secteur très concurrentiel.

Cette saison encore, Monchi a dans son effectif sept défenseurs centraux. Deux de trop pour le directeur sportif espagnol, qui a indiqué la sortie au Franco-Ivorien. Ce dernier se tourne vers la Ligue 1, où il a laissé un très bon souvenir, même si aucun club ne voudra mettre les 10 ME demandés par le club andalou pour le laisser filer. Une solution en forme de prêt semble envisageable en dernier recours, ce qui intéresse l’OM selon Estadio Deportivo.

Mais le club provençal n’est pas allé beaucoup plus loin, malgré le souhait des dirigeants marseillais de faire venir un nouveau défenseur central cet été. En revanche, c’est Dijon qui a décidé de prendre les devants, en se montrant plus offensif pour essayer de conclure ce prêt. Toutefois, le club maintenu en barrage la saison passée ne peut clairement pas s’aligner sur le salaire de l’ancien rennais, et ce dernier aspire à rejoindre une formation qui joue pour le haut du tableau. Un prêt avec option d’achat en fin de saison pourrait donc être mis en place, même si Andoni Zubizarreta n’a pas donné suite aux discussions depuis plus d’une semaine, ce qui n’est jamais bon signe pour la conclusion d’un deal.