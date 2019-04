OM : Marseille le drague au mercato et il aime ça, la preuve

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a décidé de vendre André-Franck Zambo-Anguissa à Fulham contre un chèque de 30 ME.

Pour le remplacer, l’état-major phocéen a misé sur Kevin Strootman. Mais le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta préférait le profil de Diadié Samassékou, jeune milieu relayeur très prometteur de 23 ans évoluant au Red Bull Salzbourg. Sous contrat avec le club autrichien jusqu’en juin 2021, le Malien est toujours dans les petits papiers de l’OM, qui pourrait bien relancer cette piste cet été en cas de départ de Lopez, Sanson ou Luiz Gustavo.

Selon les informations de France Football, des contacts ont été renoués au cours des dernières semaines entre les différentes parties. Et visiblement, cela ne déplaît pas à Diadié Samassékou, lequel a confié à son entourage qu’il était particulièrement flatté de voir un club du calibre de Marseille s’intéresser à lui. Le puissant et technique milieu de Salzbourg s’est par ailleurs renseigné sur l’environnement du club, preuve qu’il réfléchit concrètement à un transfert cet été. Cette saison, il a déjà disputé 37 matchs, dont 4 en Ligue des Champions. Un joueur prometteur, épargné par les blessures et en pleine force de l’âge, c’est sans doute de cela dont l’OM aura besoin au mercato…