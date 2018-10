OM : Marseille interdit à ce Caennais de jouer au Vélodrome

Dans : OM, SMC, Ligue 1.

Après la déroute à Lille (3-0), l’Olympique de Marseille va tenter de relever la tête en Europa League, face à l’Apollon Limassol jeudi (21h), puis en championnat.

Les hommes de Rudi Garcia recevront le Stade Malherbe Caen dimanche (17h), avec l’assurance de ne pas rencontrer Saïf-Eddine Khaoui sur leur chemin. Pour rappel, le milieu offensif a été prêté en Normandie pour une saison sans option d’achat. Les deux clubs ont donc passé un accord moral pour que l’international tunisien ne joue pas contre l’OM cette saison, indique le quotidien régional La Provence.

Une pratique de plus en plus répandue en Ligue 1 et à Marseille, qui avait déjà empêché Rémy Cabella de l’affronter avec l’AS Saint-Etienne la saison dernière. A priori, cette clause ne devrait pas chambouler les plans de l’entraîneur Fabien Mercadal, qui n’a utilisé Khaoui qu’à trois reprises pour deux titularisations cette saison. Mais pour compenser, Caen se verrait bien défier l'OM sans Florian Thauvin, forfait pour Limassol...