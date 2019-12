OM : Marseille insiste pour vendre son boulet

Dans : OM.

Sportivement, tout baigne pour l’Olympique de Marseille, solide dauphin du Paris Saint-Germain grâce à une bluffante série de 6 victoires consécutives.

Financièrement en revanche, tous les voyants ne sont pas encore en vert. En effet, la masse salariale de l’effectif est encore trop importante, ce qui risque de pousser l’Olympique de Marseille à vendre lors du prochain mercato hivernal selon RMC. Bien évidemment, hors de question pour les dirigeants de chambouler et de briser un groupe qui fonctionne parfaitement, ni de vendre un joueur important sans qu’il ne soit remplacé au poste pour poste. Mais dans l’idéal, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta aimeraient se séparer d’un joueur à gros salaire et qui ne fait pas figure d’incontournable auprès d’André Villas-Boas.

Sans surprise, les yeux se tournent vers un certain Grégory Sertic, que l’on aurait presque tendance à oublier avec le temps, mais qui figure toujours dans l’effectif marseillais avec un salaire estimé à plus de 200.000 euros bruts par mois. L’ancien Bordelais, qui n’a jamais figuré dans un groupe d’André Villas-Boas en Ligue 1, est clairement poussé vers la sortie par la direction marseillaise, qui écoutera également d’éventuelles offres pour Kevin Strootman. La radio précise cependant que l’OM pourrait se heurter à un obstacle dans son opération dégraissage : la volonté des joueurs. Usés par Rudi Garcia, la plupart d’entre eux étaient prêts à partir l’été dernier. Ce n’est plus le cas désormais au vu de la dynamique insufflée par le nouveau manager André Villas-Boas…