OM : Marseille galère, le joker s'agace

Dans : OM, Ligue 1.

Titularisé pour la deuxième fois consécutive, Valentin Rongier n’a pas pu empêcher la défaite de l’Olympique de Marseille à Amiens (3-1) vendredi.

« Notre solidité défensive n'était pas la même que sur les matchs précédents », a analysé le milieu de terrain, aligné au poste de sentinelle, et mécontent de la prestation générale de son équipe. « Amiens fait le match parfait mais on doit faire plus, on est l'Olympique de Marseille, on a les qualités pour, a assuré l’ancien Nantais. C'était insuffisant. » Pour leur défense, les Olympiens étaient privés de nombreuses armes.

En plus des blessures de Florian Thauvin et d’Alvaro Gonzalez, Marseille devait composer avec les suspensions de Boubacar Kamara, Kevin Strootman et Dimitri Payet, tous des habituels titulaires. Forcément, toutes ces absences ont affaibli la formation d’André Villas-Boas. Mais pas question pour Rongier d’utiliser cette excuse après ce quatrième match consécutif sans victoire.

« Ce n’est pas normal »

« Je ne sais pas si le poids des absents était trop important. Ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu des titulaires, pas qu'un seul. Il nous en manquait encore trois sur le terrain. Ce sont des joueurs importants mais on est Marseille, on a des joueurs de qualité qui les remplacent. Ce n'est pas normal même s'ils ne sont pas là », a répondu la recrue, qui fait justement partie de ces remplaçants censés répondre présents si besoin.