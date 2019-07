OM : Marseille fonce sur ce géant russe en attaque !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En ce mercato estival, la priorité n°1 de l’Olympique de Marseille est de recruter un attaquant afin de concurrencer Valère Germain, et offrir plusieurs possibilités au coach André Villas-Boas. Le nom de Dario Benedetto circule beaucoup, mais le club phocéen n’est visiblement pas enclin à lâcher un gros chèque à Boca Juniors pour un attaquant de quasiment 30 ans. C’est ainsi que le directeur sportif Andoni Zubizarreta explore plusieurs pistes en prêt afin de renforcer l’effectif à moindre coût.

Et selon les informations de Bastien Cordoleani, consultant pour Le Phocéen, le profil du géant russe Artem Dzyuba fait l’unanimité en interne. Pas surprenant puisque le Russe de 30 ans a évolué sous les ordres d’André Villas-Boas au Zénith Saint-Pétersbourg. Une information par ailleurs confirmée par le compte Twitter @benben_onlyOM, insider bien informé en ce début de mercato, qui évoque par ailleurs des contacts avec l’agent Jorge Mendes pour Cavaleiro et Wallace. Et qui confirme que c’est bien en prêt que l’Olympique de Marseille devrait bâtir une partie de son mercato, en attendant une seconde vente.

Les amis l'OM va peut-être se pencher sur Dzyuba (ex AVB) demande de prêt possible dans les heures à venir — cordo.bastien (@cordobastien) 9 juillet 2019