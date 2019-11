OM : Marseille flaire le bon coup à 5,5 ME au mercato

Dans : OM.

Depuis plusieurs matchs, André Villas-Boas a repositionné Boubacar Kamara au poste de milieu défensif à l’Olympique de Marseille. Cela pourrait avoir des conséquences sur le mercato…

En effet, ce repositionnement de l’international espoirs français offre la possibilité à l’état-major de l’OM de vendre Kevin Strootman. Si cela se confirmait, l’actuel dauphin du PSG devrait néanmoins se renforcer au mercato avec la venue d’un milieu défensif de complément… ou d’un défenseur central. Visiblement, c’est plutôt l’option n°2 qui semble privilégiée par l’Olympique de Marseille puisqu’en ce début de semaine, Sky Sports reparle d’Aaron Long à l’OM.

Selon le média britannique, la direction phocéenne est toujours très intéressée par le joueur des New-York Red Bulls. Tout proche de rejoindre West Ham la saison dernière, il n’avait pas obtenu son permis de travail dans les temps, ce qui lui a refermé la porte des Hammers. Ce n’est que partie remise pour Long, lequel souhaite évoluer en Europe dans les prochains mois. Marseille est donc une piste crédible, tout autant que Southampton, également intéressé par ses services. Sous contrat avec les NY Red Bulls jusqu’en juin 2021, l’Américain possède une clause à 5,5 ME dans son contrat. Une broutille pour les écuries de Premier League, un peu moins pour l’Olympique de Marseille. Mais ce deal deviendrait possible en cas de départ de Kevin Strootman, d’où l’intérêt prononcé d’Andoni Zubizarreta à l’égard de ce joueur réputé comme extrêmement sérieux et solide.