OM : Marseille entre en guerre pour Sorloth

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors que les dernières recrues estivales se font toujours attendre du côté de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria va devoir se battre pour remporter le dossier Alexander Sorloth.

Sans Arkadiusz Milik, qui fera son retour durant le mois de septembre après avoir définitivement soigné sa blessure au genou, le club phocéen manque cruellement de poids offensif. Il faut dire qu’avec un Dimitri Payet positionné en faux numéro neuf, mais qui détonne un peu partout sur la ligne d’attaque, l’absence de point d’appui se fait vite ressentir. Ce qui s’est confirmé en ce début de saison de Ligue 1, à Montpellier (3-2) puis contre Bordeaux dimanche au Vélodrome (2-2). Pour combler ce vide laissé par Milik, et sachant que Jorge Sampaoli ne donne aucune confiance à Dario Benedetto, pourtant le remplaçant attitré du Polonais, Longoria se doit de recruter un nouvel avant-centre. Avant le 31 août prochain, date de la fermeture du marché des transferts, le président marseillais va donc s’activer pour répondre aux attentes de son coach. Et c’est dans cette quête-là qu’il avance ses pions dans le dossier Alexander Sorloth.

Fenerbahce, un concurrent de poids pour l’OM

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis quelques jours, l'international norvégien est toutefois courtisé par d’autres clubs européens sur ce marché des transferts. En effet, selon les informations de Milliyet, Fenerbahce a également coché le nom de l’attaquant du RB Leipzig. À la recherche d’un buteur de toute urgence, sachant qu’Enner Valencia et Serdar Dursun sont blessés, l’équipe de Vitor Pereira prépare une offensive pour l’ancien goleador de Trabzonspor. Avec l’ambition de boucler le deal au plus vite, vu que le club stambouliote a besoin d’un buteur dès maintenant, et si possible avant le barrage aller d’Europa League contre Helsinki prévu jeudi. Autant dire que si Fenerbahce veut vraiment Sorloth, l’OM a clairement du souci à se faire...