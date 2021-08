OM : Marseille a trouvé un buteur surprise, viva Longoria !

Dans : OM.

Encore et toujours à la recherche d’un avant-centre durant ce marché des transferts, l’Olympique de Marseille discute avec un joueur du RB Leipzig.

Alors que le retour d’Arkadiusz Milik, prévu en septembre prochain après une blessure à un genou, est attendu avec impatience du côté de Marseille, l’arrivée d’un nouveau buteur l’est tout autant. Sans son avant-centre polonais, l’OM est un peu juste à ce poste si important. Si le jeune Bamba Dieng peut dépanner en L1, Darío Benedetto, lui, n’a pas vraiment la confiance de Jorge Sampaoli. Une thèse confirmée le week-end dernier lors de la reprise du championnat. Puisque lors de la victoire inaugurale contre Montpellier (3-2), le coach argentin avait placé Payet en pointe et non l’ancien buteur de Boca Juniors. Annoncé sur le départ pendant ce mercato, Benedetto sera remplacé, ou déclassé, avant la fin août, sachant que Pablo Longoria cherche à tout prix à recruter un buteur en cette fin de mercato. Et selon Santi Aouna, c’est du côté de la Bundesliga que Marseille pourrait trouver son bonheur.

Alexander Sørloth, le dernier coup de Longoria ?

« L'OM discute d'un prêt avec option d'achat pour Alexander Sørloth. Le joueur fait partie d'une liste de 2-3 joueurs qui intéressent Longoria. Leipzig a ouvert la porte à un départ. En Turquie, Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe sont intéressés », explique le journaliste de Foot Mercato sur Twitter. Recruté par Leipzig en 2020 contre un chèque de 20 millions d’euros en provenance de Crystal Palace, l'international norvégien a connu une première saison compliquée. Désormais relégué dans la hiérarchie offensive de Jesse Marsch, derrière Brian Brobbey, Hee-chan Hwang, Yussuf Poulsen ou André Silva, le joueur de 25 ans ne serait pas contre l’idée de rejoindre l’OM cet été. Mais dans ce dossier, Marseille devra dominer la concurrence de Southampton ou de clubs italiens. Pas de quoi faire peur à Longoria !