OM : Marseille dévoile ses nouveaux maillots !

En fin de saison dernière, l’Olympique de Marseille avait étrenné son nouveau maillot domicile en Ligue 1. Quelques semaines plus tard, les supporters phocéens savent à quoi s’en tenir par rapport aux autres tuniques pour la saison 2019-2020. Puisque ce vendredi soir, le club olympien a révélé ses autres maillots Puma. L'extérieur est bleu et s’inspire de la toiture du Vélodrome alors que le third est noir et représente le MUCEM de Marseille.